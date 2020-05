Fußball : Cengiz Yavuz bleibt Trainer beim VfR Neuss

Neuss Fußball-A-Kreisligist VfR Neuss verlängert Vertrag mit Trainer Cengiz Yavuz.

Cengiz Yavuz, der zur Rückrunde der Saison 2018/19 den Trainerposten beim VfR Neuss übernahm, ihn in die Kreisliga A und dort zwischenzeitlich an die Tabellenspitze führte, sitzt auch in der kommenden Spielzeit auf der Bank des Vereins. Yavuz: „Ich freue mich riesig, auch weiterhin bei dem Neusser Traditionsklub zu bleiben und darf auch jetzt schon verkünden, dass bis auf zwei Spieler der bisherige Kader unverändert bleibt. Es wird noch ein harter Weg, um auch langfristig erfolgreich zu bleiben.“