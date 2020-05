Sport allgemein : Neuss öffnet die Sporthallen wieder

Rhein-Kreis Kreissportbund erstellt „Goldene Regeln“ für Kurse und Fortbildungen.

Von Normalität ist der sportliche Alltag noch weit entfernt, doch in kleinen Schritten wird organisiertes Sporttreiben immer mehr möglich. Allerdings in den meisten Fällen nur, wenn die Sportvereine ihr dazugehöriges Konzept, vor allem (aber nicht nur) in Sachen Hygienevorschriften und Abstandsregeln, mit den jeweiligen Sportämtern ihrer Kommune abgestimmt haben.

Dadurch wird es wohl bis Juni dauern, ehe der Sportbetrieb auch in den Hallen wieder anläuft, mutmaßt Hermann-Josef Baaken, Vorsitzender des Kreissportbundes und den TSV Norf: „Wir beim TSV Norf werden in aller Ruhe die Zeit nach Pfingsten anpeilen. Bis dahin sind dann auch alle Einzelheiten mit der Sportverwaltung geklärt, die ja auch Nachweise zu den Konzepten haben möchte.“ Die Stadt Neuss hat inzwischen die städtischen Bezirkssportanlagen und jene fünf Sporthallen wieder geöffnet, die nicht unmittelbar zu einer Schule gehören: Turnhalle Schorlemerstraße, Stadionhalle, Sporthalle Weckhoven, Sporthalle Allerheiligen und die Mehrzweckhalle Holzheim. Allerdings müssen Vereine dem Sportamt in einem „Nutzungs- und Hygienekonzept“ darlegen, welche Gruppen die Sportstätten nutzen und wie die Abstands- und Hygieneregelungen eingehalten werden sollen, heißt es in einem Schreiben von Montagnachmittag.