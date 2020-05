Handball : Mathias Deppisch verlässt den VfL Lübeck-Schwartau

Im Vorjahr beim City-Lauf am Start: Mathias Deppisch. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Rhein-Kreis Ex-Korschenbroicher Mathias Deppisch verlässt den VfL Lübeck-Schwartau

Eigentlich wäre es ein würdiges Abschiedsspiel für Mathias Deppisch geworden, wenn der VfL Lübeck Schwartau am heutigen Samstagabend zur planmäßig letzten Meisterschaftspartie der inzwischen abgebrochenen Saison in der Zweiten Liga beim TSV Bayer Dormagen aufgelaufen wäre. Schließlich hat der Vierzigjährige ein gutes Jahrzehnt seiner handballerischen Karriere im Rhein-Kreis verbracht, als Rechtsaußen, Mannschaftskapitän und Jugendkoordinator beim TV Korschenbroich, bevor es ihn zurück in seine schleswig-holsteinische Heimat zog.