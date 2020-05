Training in Kleingruppen : Fußball-Nachwuchs von Bayer 04 ist zurück auf dem Rasen

Leverkusen Die von Markus von Ahlen und Patrick Weiser betreute U19 von Bayer Leverkusen darf nach rund acht Wochen Pause vorerst nur in kleinen Gruppen trainieren. „Jetzt können wir zumindest wieder Passübungen und Torabschlüsse in das Training integrieren“, sagt von Ahlen.

Am selben Tag, an dem die Profis von Bayer 04 in Bremen ihr erstes Pflichtspiel nach der Zwangspause bestritten hat, ist die U19 des Werksklubs wieder ins Training eingestiegen. Einheiten mit der kompletten Mannschaft sind aufgrund der Kontaktbeschränkungen aber noch nicht möglich. Seit Montag trainiert das Team von Markus von Ahlen und Patrick Weiser vorerst nur in Kleingruppen mit je einem Trainer und vier Spielern. „Jetzt können wir zumindest wieder Passübungen und Torabschlüsse in das Training integrieren“, sagt von Ahlen.