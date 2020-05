Fußball : Neuaufbau mit alten Bekannten

Kaarst Reinhard Heich wird Fußballchef der SG Kaarst und holt Adrian Dilbens als Trainer.

Es war das schlimmste Jahr in der Vereinsgeschichte der Fußballabteilung der SG Kaarst. Zuerst lief sportlich nichts zusammen, die erste Mannschaft stand abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz der Bezirksliga. Der Tiefpunkt folgte mit dem Rückzug der Bezirksliga-Mannschaft aus dem Spielbetrieb. So etwas hatte es in der langen Tradition des Vereins noch nicht gegeben und war vor drei Jahren, als die SG noch vier Seniorenmannschaften stellte, die alle in ihren jeweiligen Ligen relativ erfolgreich waren, nur schwer vorstellbar.

Heich ist gerade dabei, eine neue Mannschaft für die kommende Saison in der Kreisliga A aufzubauen und will dafür Spieler nach Kaarst lotsen, die hier in der Jugend gespielt haben und den Verein dann verließen. „Wir sind in guten Gesprächen, aber noch ist nichts fix“, sagt Heich. Als Trainer hat er ebenfalls einen alten Bekannten zurückgeholt. Adrian Dilbens wird künftig an der Seitenlinie stehen. „Er kommt bei den Spielern gut an und hat eine gute Ansprache“, sagt Heich. In „drei bis vier“ Jahren will Heich die SG zurück in die Bezirksliga führen. Unterstützt wird er von Markus Stenten, Gregor Hermann und Ludger Vernaleken. Die zweite Mannschaft wird in der kommenden Saison in der Kreisliga B spielen – allerdings mit einem neuen Trainer. Predrag Stojkovic hat seinen Rücktritt erklärt, ein Nachfolger soll bald schon präsentiert werden. Die SG will die Vergangenheit abschließen und blickt mit viel Optimismus in die Zukunft.