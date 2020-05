Tischtennis : Sogar ein WM-Teilnehmer hatte schon zugesagt

Rene Holz und Karl-Heinz Seiffert Foto: Jens Rustemeier

Rommerskirchen Zur 50. Auflage sollte das Gillbach-Turnier des TTC Vanikum ein Knüller werden. Jetzt wird es ins nächste Jahr verschoben.

Rommerskirchen Am Wochenende sollte es in Rommerskirchen einen ganz besonderen Höhepunkt beim Gillbach-Turnier geben. Anlässlich seines Turnierjubiläums wollte der TTC Grün-Weiß Vanikum zum ersten Mal eine Sonderklasse ähnlich des „GWG-Masters“ in Grevenbroich-Neukirchen ausrichten.

Außerdem sollte es ein Einladungsturnier mit bekannten Tischtennis-Spielern aus der heimischen Sportszene geben. Das Corona-Virus hat den Vanikumern aber einen Strich durch die Pläne gemacht. Damit wird die lange Turnierserie zum zweiten Mal in ihrer Geschichte unterbrochen. „Wir hatten natürlich immer noch lange gehofft. Letztlich war es aber die richtige Entscheidung, schon frühzeitig die Verschiebung des Turniers bekannt zu geben“, sagte der TTC-Vorsitzende Karl-Heinz Seiffert bereits bei der Verkündung der Absage vor eineinhalb Monaten. „Die Gesundheit der Spieler, die aus ganz NRW angereist wären, geht vor“, teilte der Turnier-Organisator schon zu diesem Zeitpunkt vorausschauend mit, ohne zu wissen, dass eine Austragung zum jetzigen Zeitpunkt nicht gestattet worden wäre.

Geplant war ein richtiges Highlight für Rommerskirchen und die Tischtennis-Szene im Rhein-Kreis. Außer den üblichen Wettkampfklassen war für den kommenden Sonntag zunächst ein 16er-Feld mit Spielern bis zur Oberliga geplant. Dazu wurden vor allem heimische Akteure von benachbarten und befreundeten Vereinen angeschrieben worden. Am späten Nachmittag wäre dann ein Sonderklassen-Turnier über die Bühne gegangen, das es so bisher noch nicht in Rommerskirchen gegeben hat. Ähnlich wie bei der DJK Neukirchen, die das GWG-Masters auch einmal zum Jubiläum eingeführt hatte und seitdem regelmäßig kurz vor dem Jahreswechsel austrägt, war ein Wettbewerb mit Spielern bis zur zweiten Bundesliga geplant. „Die Vorbereitungen waren hier schon weit fortgeschritten, wir hatten einen Sponsorenpool zur Deckelung der Kosten für die Siegprämien und schon feste Zusagen von Spielern. Sogar ein WM-Teilnehmer von 2017 in Düsseldorf, der Cubaner Andy Pereira, der aktuell in der ersten österreichischen Liga aktiv ist, hatte seine Zusage bereits gegeben. Die Kontakte waren über TTC-Spieler Christoph Zimmermann zustande gekommen, der als 1. Vorsitzender von „Soli Cuba“, stets die Verbindung zu dem lateinamerikanischen Land unterhält. Die Vanikumer unterstützen den Verein, der sich für kubanische Sportler einsetzt, immer wieder mit Spendenaktionen.