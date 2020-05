Tandem-Stiftung von Resonanz auf Spendenaktion „überwältigt“

Neuss Vorsitzende Jutta Zülow spricht von einem „gigantischen Erfolg“. An die Spender wurden schon mehr als 100 Schutzmasken mit Tandem-Logo verschickt.

Als Jutta Zülow am 9. Mai über den leeren Hof ihres Firmensitzes blickte, war sie ein wenig traurig: „Es war so herrliches Wetter. Und da habe ich mir vorgestellt, was heute hier los sein würde.“ Denn an diesem Samstag hätte der 13. Tandem-Tag auf Gut Gnadental auf dem Programm gestanden – wenn nicht Corona und Kontaktsperre der Tandem-Stiftung Burkhard Zülow wie so vielen Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung gemacht hätten.