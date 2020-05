Handball : TV Korschenbroich startet in Essen in die Saison

Startet am 30. August in die Saison: TVK-Trainer Dirk Wolf. Foto: Michael Jäger

Korschenbroich TV Korschenbroich startet am 30. August in die Saison der Handball-Regionalliga

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Volker Koch

Wenn da mal nicht ein bisschen zu viel Optimismus am Werk war: Die Handball-Regionalliga Nordrhein hat bereits den Spielplan für die kommende Saison erstellt und veröffentlicht. Die soll am 29. und 30. August ihren Spielbetrieb aufnehmen, mithin an jenem Wochenende, an dem nach den vorläufigen Planungen der Bundesregierung und der Länder das Verbot von Großveranstaltungen in Deutschland endet.

Der TV Korschenbroich würde nach diesem Plan mit einem Gastspiel bei der Bundesliga-Reserve von TuSEM Essen in die Saison starten. Zum ersten Heimspiel soll dann die HSG Siebengebirge in der Waldsporthalle auflaufen – die Begegnung ist vorerst für den 5. September angesetzt. Allerdings möchte der TVK seinen Saisonauftakt gerne auf einen Freitagabend verlegen. Für Trainer Dirk Wolf ist das alles Zukunftsmusik: „Ich beschäftigte mich erst Mitte August mit dem Spielplan, um uns auf den ersten Gegner vorzubereiten – wenn denn alles so bleibt.