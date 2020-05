Fußball : SG Gustorf/Gindorf verlängert mit Trainern

Gustorf Die Fußballer der SG Gustorf/Gindorf verlängern mit allen drei Trainern.

Die Fußballer der SG Gustorf/Gindorf haben in der spielfreien Zeit Nägel mit Köpfen gemacht und gleich mit allen drei im Seniorenbereich des Vereins tätigen Trainern verlängert. Dirk Wistuba, der die Damenmannschaft nach zwei Aufstiegen in Folge bis zum Saisonabbruch an die Tabellenspitze der Landesliga führte, bleibt ebenso ein weiteres Jahr am Torfstecherweg wie Marco Bartsch und Hans Lisken, die die in der Kreisliga B und C spielende Erst- und Zweitvertretung im Herrenbereich trainieren. „Wir freuen uns, mit allen weiterhin erfolgreich zusammen zu arbeiten,“ sagt SG-Pressewart Klaus Zimmermann im Namen des Vorstands.