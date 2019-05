Handball : Viertelfinale als „ein ganz hartes Brett“

Bayer-Rechtsaußen Jan Reimer schied im Hinspiel schon in der ersten Minute nach einem unglücklichen Zusammenprall mit Melsungens Julian Damm aus, ist aber für das Rückspiel am Sonntagnachmittag wieder fit. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen Dormagener Nachwuchs-Handballer gehen mit Zwei-Tore-Vorsprung ins Rückspiel am Sonntag gegen Melsungen.

Genau diese zwei Tore Vorsprung nehmen seine Schützlinge nach dem 35:33-Sieg vor einer Woche mit ins Viertelfinal-Rückspiel am Sonntag um 16 Uhr im heimischen Bayer-Sportcenter gegen die mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen. Doch wer im Handball schon Spiele nach diesem Modus – sei es im Europapokal, sei es in der Auf- oder Abstiegsrelegation – erlebt hat, der weiß: Verteidigen kann man eigentlich gar nichts, Spieler und Trainer sind gut beraten, jedes Spiel als „Endspiel“ anzusehen.

Jamal Naji tut das. „Das wird ein ganz hartes Brett,“ ist er überzeugt. Und denkt dabei nicht allein an den hochspannenden Verlauf des Hinspiels mit ständig wechselnden Führungen, sondern auch daran, „dass die Melsunger Spielanlage unserer Spielweise ähnelt.“ Tatsächlich setzen beide Teams auf die Karte Tempo-Handball, was am vergangenen Sonntag zu einer Art offenen Feldschlacht mit reichlich Treffern auf beiden Seiten führte. Was den Dormagenern einen kleinen Vorteil bescheren könnte: Sollten die Gäste das Rückspiel gewinnen, reicht ihnen ein Zwei-Tore-Vorsprung nur dann zum Weiterkommen, wenn sie mehr Auswärtstore erzielen als jene 35 des Bayer-Nachwuchses.