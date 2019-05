Fußball : Jüchen/Garzweiler holt Kevin Afari für die nächste Saison

Jüchen Der Torhüter kommt vom Lokal- und Ligarivalen SpVg Odenkirchen.

(sit) Es gibt auch noch gute Nachrichten aus dem Lager des VfL Jüchen/Garzweiler: Obwohl der Verbleib in der Landesliga eher unwahrscheinlich ist, verkündet der 2. Vorsitzende Walter Muyres die Verpflichtung von Kevin Afari. Der 35 Jahre alte Stammkeeper und Kapitän des Lokal- und Ligarivalen SpVg Odenkirchen will sich nach sieben Jahren an der Einruhrstraße noch mal verändern. „Und wenn Jüchen absteigt, werde ich in der Bezirksliga alles daran setzen, sofort wieder aufzusteigen. Ich weiß, das ist das erklärte Ziel des Vorstandes.“ Afari, bis 2012 die unumstrittene Nummer eins des da noch in der Landesliga kickenden TuS Grevenbroich, sei, so Muyres, nicht nur einer der besten Torhüter der Landesliga, „sondern er passt mit seinem feinen Charakter und seiner Leidenschaft perfekt zu unserem Klub.“ Und Afari ergänzt: „Auch wenn es in der Derbys zuweilen hart zur Sache ging, haben wir nach den Spielen immer eine Menge Spaß gehabt.“