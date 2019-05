Handball : Bayer-Nachwuchs spielt um Westdeutschen Titel

Dormagen Weil es bei der C-Jugend keine Deutsche Meisterschaft gibt, ist die Endrunde der Westdeutschen Meisterschaft der Saisonhöhepunkt in dieser Altersgruppe. Der Handball-Nachwuchs des TSV Bayer Dormagen erwartet dazu im Halbfinale am Sonntag um 14 Uhr den Bergischen HC im Bayer-Sportcenter.

Wie der TSV am Mittelrhein, beendete der BHC die Saison der Oberliga Niederrhein mit nur vier Minuspunkten. „Alleine das zeigt die Qualität dieser Mannschaft,“ sagt Trainer Peer Pütz, der trotzdem „das Finale fest im Blick“ hat. Das Rückspiel wird am 18. Mai um 16 Uhr in der Solinger Klingenhalle angepfiffen, im anderen Halbfinale treffen TV Rheinbach und GWD Minden aufeinander.