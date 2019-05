Rudern : Neusser eröffnen die Saison sportlich und feierlich

Wer kann Sport, Feiern und Geselligkeit besser unter einen Hut bringen als der Neusser Ruderverein? Hätte es dafür noch eines Beweises bedurft, so lieferte ihn das „Anrudern“, die traditionelle Eröffnung der Saison, am vergangenen Wochenende.

Immerhin 88 Ruderinnen und Ruderer waren der Einladung des NRV gefolgt und eröffneten die Saison mit einer Fahrt auf dem Rhein zwischen Köln-Stammheim und dem Bootshaus an der Erftmündung. 14 Vierer mit Steuermann, ein Dreier mit Steuermann und das „Flaggschiff“ des NRV, das mit 14 Personen bestückte Kirchboot „Quirinus“ bildeten die stolze Flotte. Noch ein paar Ruderer und Gäste mehr waren dann im Anschluss beim feierlichen Festakt der Bootstaufe und der anschließenden Geselligkeit dabei. Getauft wurden zwei Boote. Jugendwart Jonas Jordans taufte trotz anstehender Abiturklausur das neue Kinder-Trainingsboot, in dem der Nachwuchs auf dem Sandhofsee erste Rudererfahrungen sammeln soll, auf den Namen „Petterson“. Beim zweiten Boot, einem Vierer ohne, wurde es dann olympisch, und das nicht nur, weil das Boot den Namen „Tokio“ trägt. Ein Name, der Ausblick und Rückblick zugleich ist – Ausblick auf die olympischen Spiele in der japanischen Metropole im kommenden Jahr, bei denen die NRV-Athletinnen Alexandra Höffgen und Vera Spanke hoffen, dabei zu sein. Und Rückblick auf die Spiele 1964, bei denen Günter Schroers im Vierer ohne saß. Er wurde 1959 gemeinsam mit Manfred Kluth, Viktor Hendrix (beide NRV) und Manfred Uelser Deutscher Meister im Vierer. Heute rudert er für Germania Düsseldorf, „dass er Taufpate ist, ist ein Zeugnis der Freundschaft und guten Zusammenarbeit unserer beiden Vereine,“ sagt Hiltrud Döhmen, 2. Vorsitzende des NRV und selbst Olympiastarterin 1972. Nach den Taufen überreichte Michael Stoffels 20 Aktiven das Fahrtenabzeichen des Deutschen Ruderverbandes, das Mathilde Josephs zum dreißigsten Mal ablegte. Die Kilometerpreise für 2018 gingen wenig überraschend an Christoph Stephan, Heide Barth sowie Ben Golisch und Helena Spanke. Volker Koch