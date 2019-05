Jugendfußball : Kapellens U15 trifft auf den Wuppertaler SV

Kapellen Zu sicheren Qualifikation fehlen noch ein paar Punkte.

(fes) Nach der vierwöchigen Osterpause starten die C-Junioren des SC Kapellen in die Endphase der Niederrheinliga-Saison. Am Samstag (15 Uhr) empfängt das Team von Trainer Chris Peleikis den Wuppertaler SV. „Die Osterferien waren wichtig, um sich zu regenerieren und nochmal zu sammeln“, so Jugendleiter Daniel Schmitz. Gegen Wuppertal sollen die nächsten Zähler her. „Wir müssen noch ein paar Punkte sammeln, um sicher in die Qualifikation zu kommen“, so Schmitz. Der Vorsprung auf Baumberg beträgt vier Punkte.