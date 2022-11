Fußball-Kreispokal : Grefrath zwingt Holzheim ins Elfmeterschießen

Kilian Przybilla brachte Grefrath 2:1 in Führung. Foto: FuPa

Rhein-Kreis In der dritten Runde des Fußball-Kreispokals war der B-Ligist gegen den Landesligisten ganz nah dran an einer Überraschung. Am Ende reichte es zwar nicht ganz, doch die Grefrather Fans waren dennoch stolz auf ihr Team.

Von David Beineke

Die Brisanz der Partie in der dritten Runde des Fußball-Kreispokals gegen den Landesligisten Holzheimer SG hatte Grefraths Sportlicher Leiter Kevin Brems schon im Vorfeld deutlich gemacht: „Mehr Derby geht für uns nicht.“ Und so trat der B-Ligist auf heimischer Asche gegen den haushohen Favoriten, zu dem es im Kader zahlreiche Querverbindungen gibt, am Donnerstagabend auch auf. Er verlangte den Holzheimern alles ab, ging in der regulären Spielzeit sogar zweimal in Führung und musste sich am Ende nur hauchdünn mit 4:6 (2:2, 1:1) nach Elfmeterschießen geschlagen geben.