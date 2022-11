3. Tischtennis-Bundesliga : DJK-Damen gehen die nächste Mission an

Die Niederländerin Karlijn van Lierop steht im Aufgebot der DJK Holzbüttgen für den hessischen Doppelpack mit Spielen in Langen und Salmünster. Foto: -rust

Holzbüttgen Die DJK Holzbüttgen steht in der 3. Tischtennis-Bundesliga mit blütenweißer Weste da. Die soll auch beim Trip nach Hessen mit den Spielen gegen den Verfolger TTC Langen und den Neuling TTC Saalmünster keine Flecken bekommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jens Rustemeier

Es läuft bislang wie am Schnürchen für die Damen der DJK Holzbüttgen in der 3. Tischtennis-Bundesliga. Mit 10:0 Punkten führen die Kaarsterinnen die Tabelle der Nordgruppe souverän an. Außer drei Heimsiegen gab es auch eine Auswärtsfahrt in den hohen Norden mit zwei Erfolgen in Schleswig-Holstein und Hamburg. Am Wochenende soll diese Erfolgsmission im Doppelspieltag in Hessen fortgeführt werden. Zunächst steht am Samstag (18 Uhr) das Topspiel beim Tabellenzweiten TTC Langen an. Am Sonntag (15 Uhr) geht es dann weiter mit der Partie beim Aufsteiger TTC Salmünster.

Vor allem dem Match in Langen fiebern die Holzbüttgenerinnen mit Spannung entgegen: „Das wird ein schweres Spiel. Aber wir haben die letzten gewonnenen Spiele im Rücken und gehen gestärkt ins Wochenende“, sagt Kapitänin Jana Vollmert. Dabei werden die Kaarsterinnen in einer Konstellation anreisen, die bisher so noch nicht zusammen gespielt hat: An Position eins soll Iolanta Yevtodii auflaufen. Dahinter sind Martyna Dziadkowiec, Jana Vollmert und Karlijn van Lierop geplant. Die beiden erfahrensten Spielerinnen, Nadine Bollmeier und Jessica Wirdemann, bleiben indes zu Hause.

Info Wissenswertes zu den beiden Gegnern der DJK TTC Langen Der Klub ist in die laufende Saison mit 23 aktiven Mannschaften (6 Damen-, 7 Herren- und 10 Jugendteams) gestartet. Hinzu kommen noch vier Seniorenmannschaften. Damit gehören die Hessen zu den vier größten Tischtennisvereinen Deutschlands. Salmünster Bekannt ist die Kurstadt am Spessart für ihren starken Natursole-Sprudel.

Das Team aus Langen, dessen Spielstätte nicht weit vom Frankfurter Flughafen entfernt liegt, hat bisher vier Siege und zwei Niederlagen auf dem Konto. Eine davon gab es am zweiten Spieltag in Großburgwedel, die andere in Engelbostel-Schulenburg. Voll überzeugen konnte das TTC-Quartett zuletzt beim 6:1-Auswärtssieg bei den stark eingeschätzten Füchsen aus Berlin. Die drei Topspielerinnen Anastasia Bondareva (6:5), Mariia Voitekhova (5:3) und Tingzhuo Li (6:2) weisen allesamt positive Bilanzen auf. Dahinter fällt Brenda Rühmkorff (3:4) an Position vier etwas ab.

Das Aufsteiger-Team aus Salmünster hat in der vergangenen Saison noch gegen die Zweitvertretung der DJK in der Regionalliga gespielt. Die Osthessinnen kämpfen in ihrem ersten Drittliga-Jahr um den Klassenerhalt. Bislang konnten sie noch keinen Sieg einfahren, haben aber gegen Poppenbüttel und Engelbostel-Schulenburg jeweils Unentschieden gespielt.

Vollmert fällt eine Prognose schwer: „Salmünster ist für mich ein unbekanntes Team und daher schlecht einzuschätzen. Hier wird es auch darauf ankommen, wie sie ihre Mannschaft aufstellen.“ Ebenso wie die Kaarsterinnen hat das TTC-Team schon sieben Akteurinnen eingesetzt. Die indische Topspielerin Kaushani Nath war bisher erst einmal dabei. In Angelika Janik (6:4) an Position drei, Sabina Jaschin (3:2, Nr. 5) und Sienna Stelting (4:3, Nr. 6) gibt es in dem Team drei Spielerinnen mit einem positiven Spielverhältnis.