Tischtennis-Regionalliga : Für die TG Neuss geht es um Rang drei

Neuss Bei einer Niederlage vor heimischem Publikum gegen den TTC Waldniel droht dem Tischtennis-Regionalligisten der Absturz ins Mittelfeld.

(-rust) Am Samstag wird sich zeigen, wohin die Reise für die Tischtennis-Spieler der TG Neuss in der Regionalliga geht. Mit einem Sieg können die Quirinusstädter Anschluss an die Topteams der Liga (Borussia Dortmund II, 12:2 Punkte und TTC Jülich, 10:4 Punkte) halten. Bei einer Niederlage droht der Absturz ins Mittelfeld der Tabelle.

Es kommt auf jeden Fall im Heimspiel (18.30 Uhr) gegen den TTC Waldniel zum Härtetest, da für die Gäste aus dem Schwalmtal im Prinzip das Gleiche gilt. Das TTC-Quartett steht mit 7:5 Punkten in Lauerstellung und hat durch einen Sieg gegen den TTC Jülich II und ein Remis gegen den 1. FC Köln II gezeigt, dass es sehr gute Mannschaften aus der Liga ärgern kann. Vergangene Woche mussten sie allerdings eine Niederlage im Kreisduell gegen den ASV Süchteln hinnehmen. Auch für TG-Kapitän Tom Heiße ist es eine wegweisende Partie: „Ich glaube, am Wochenende steht für uns so ein bisschen das Spiel um Platz drei an. Waldniel ist ein starker Aufsteiger, der sich sehr gut in der Regionalliga etabliert hat. Die Mannschaft hat für mich eines der stärksten oberen Paarkreuze der Liga.“ Angeführt wird das Waldnieler Quartett von Ara Karakulak (8:4) und Yang Lei (7:5). Dahinter kommt es zum Auftritt des Vater-Sohn-Gespanns der Familie Bekir. Vater Denis (7:5) spielt an Position drei, Sohn Eren (5:7) an vier.