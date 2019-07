Fußball : Holzheim hat hart am Kader gearbeitet

Weiter auf zuschauerträchtige Heimspiele gegen den Lokalrivalen SC Kapellen kann sich in der Landesliga Oliver Esser (M.) mit der Holzheimer SG freuen. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Holzheim Die HSG geht voller Zuversicht in ihre zweite Saison in der Fußball-Landesliga. Einziges Ziel ist der Klassenverbleib.

Ja, is’ denn schon wieder Landesliga ..? Das letzte Match der vergangenen Saison liegt gerade mal einen Monat zurück, da stehen die Fußballer der Holzheimer SG schon wieder auf dem Trainingsplatz. Am Montagabend begann auf der Johann-Dahmen-Sportanlage die Vorbereitung auf die zweite Saison in der zweithöchsten Liga des Fußballverbandes Niederrhein (FVN). Die nimmt am 11. August den Spielbetrieb auf.

In den vier Wochen seit dem ausgelassen gefeierten Klassenverbleib hat sich bei der HSG viel getan: So haben den Verein in Nico Bayer, Yannick Joosten, Thorsten Linnemeier und Benedikt Hambloch gestandene Stammspieler verlassen. Und trotzdem blickt Trainer Guido van Schewick, der gemeinsam mit Teammanager Ingo Zimmermann unablässig am neuen Kader gearbeitet hat, „sehr zufrieden auf die Transferperiode zurück. Wir haben wieder eine gute Mannschaft zusammen.“ In der Liga etablierte Akteure finden sich bei den Neuen nicht, doch das hat in Holzheim durchaus Methode. „Wir holen junge, talentierte Spieler“, sagt der Coach und stellt klar: „So arbeiten wir halt – so müssen wir arbeiten.“

Stellvertretend für den an der Reuschenberger Straße eingeschlagenen Weg steht die Verpflichtung von Dennis Brune: Der 25-Jährige war bei der SG Kaarst über viele Jahre eine feste Größe in der Bezirksliga, will sich jetzt aber eine Liga höher ausprobieren. Mit ihm vom Kaarster See kommt Keeper Tobias Schriddels, der an der Seite von Lirim Iberdemaj (Kreisliga A) die von Stammkeeper Nico Bayer hinterlassene Lücke im Tor schließen soll. Der von allen nur „Sid“ gerufene Schlussmann kommt mit 26 Jahren ins beste Alter, schnupperte beim SC Kapellen sogar mal Oberliga-Luft (vier Einsätze in der Saison 2012/13). Die vielleicht wichtigste Personalie ist allerdings der Verbleib von Maurice Girke. Der 23-Jährige war eigentlich schon weg, gab dem Landesliga-Rivalen Teutonia St. Tönis jedoch noch kurz vor Ende der Wechselfrist am 1. Juli einen Korb und überraschte damit selbst seinen Trainer. „Wir hatten uns schon auf seinen Abgang eingestellt, aber irgendwie rief er mich dann an und sagte, ‘hör’ mal, ich möchte doch bleiben.’ Dass wir so einen tollen Spieler behalten können, hat uns natürlich gefreut.“ Klarer Fall, immerhin hatte Girke mit 23 Treffern und 21 Torvorlagen riesigen Anteil an der Rettung im ersten Jahr.

Für die zweite Saison in der Landesliga, die für die finanziell eher bescheiden aufgestellte HSG das Maß der Dinge ist, gibt van Schewick erneut nur ein Ziel aus: „Klassenerhalt! Und wir wissen, dass das schwer wird.“ Auch darum versammelte er die neue Mannschaft schon am Montag auf dem Platz. „Wir hatten ja doch einen ziemlichen Umbruch. Wir haben sofort losgelegt, denn am Wochenende ist in Holzheim Schützenfest, da geht an drei Tagen gar nichts.“ Die erste Einheit verpassten nur zwei Spieler: Der vom B-Ligisten DJK Rheinkraft gekommene Stürmer Timo Arvanitidis ist noch im Urlaub, Kapitän Pascal „Calli“ Schneider angeschlagen. Van Schewick: „Da wollen wir absolut kein Risiko eingehen.“