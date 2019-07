Kanu-Slalom : Marten Konrad bändigt das wilde Wasser

Dormagen Herausragender Einsatz auf dem Eiskanal in Augsburg.

Schon das Motto des ECA Junior Slalom-Cups verspricht Großes: „Future stars rise with us“ – ein Nachwuchsranking der Europäischen Kanu-Föderation an Orten wie Krakau, Solkan und Bratislava. Der fünfte Wettkampf der Saison führte die Wildwasser-Kanuten auf dem Eiskanal in Augsburg, wo der Junior Cup seit 2015 Station macht. Dort trifft sich der internationale Slalom-Nachwuchs – und Marten Konrad vom WSC Bayer Dormagen mischte ganz vorne mit.

Im zweiten Durchgang beendete Konrad das Qualifikationsrennen auf Platz vier hinter den starken Booten aus Tschechien, der Slowakei und Großbritannien. Im Finale der besten 30 steigerte er sich dann um satte 13 Sekunden und schaffte es damit erneut ganz nach oben aufs Siegerpodest. Seine Leistung in Augsburg war am Ende so überragend, dass er damit sogar bei den U16-Jährigen gewonnen hätte. Allerdings: Da Konrad an den vorherigen Rennen nicht hatte teilnehmen können, kommt er für den Gesamtsieg im Junior Cup nicht in Frage. Stört ihn freilich nicht, seine Extraklasse hatte er mit diesem starken Ergebnis ohnehin schon nachgewiesen.