Tischtennis : Beumers und Vollmert holen Goldmedaille

Kaarst An den europäischen Betriebssportspielen in Salzburg nahmen über 7000 Sportler aus 22 Nationen teil.

Das Schwitzen hat sich gelohnt. Fünf Tage lang haben Joachim Beumers und Stefan Vollmert bei teilweise unerträglichen Temperaturen von 38 Grad in Salzburg um die Krone der europäischen Betriebssportler gespielt. Am Ende wurde das Tischtennis-Duo der DJK Holzbüttgen, das in Österreich für die Allianz-Versicherung antrat, mit der Goldmedaille belohnt.

Der Finalpunkt wurde von einer großen Gruppe deutscher Betriebssportler bejubelt. „Die Mission Gold ist geglückt. Wir haben den Titel mit nach Holzbüttgen gebracht“, freute sich Joachim Beumers nach einem wahren Marathon. Das Duo setzte sich gegen 78 Teams durch. Vier Spiele gab es in der Vorrunde, vier in der Zwischenrunde. Nur die jeweiligen Gruppensieger erreichte die nächste Runde. Ab Samstag standen die K.o.-Spiele der letzten acht Teams an. Mit Siegen im Viertelfinale und Halbfinale gipfelte das Turnier dann mit dem glorreichen Sieg zum „Europameister-Titel“ am Sonntag. „Das Turnier war insgesamt sehr gut besetzt. Viele Teams hatten allerdings nur einen Top-Spieler in ihren Reihen. Das war unser Vorteil“, sagte Beumers. So schied zum Beispiel ein früherer französischer Nationalspieler bereits in der Vorrunde aus, da sein Partner nicht die erforderliche Spielstärke mitbrachte. Im Endspiel setzten sich die Kaarster gegen ein Duo aus Offenbach durch, das sechsmal in Folge das Endspiel bei diesem Turnier erreichte, aber noch nie den Titel holen konnte. Die Holzbüttgener freuten sich vor allem auch über die Unterstützung am Rande der Bande: „Da war eine große Delegation aus Köln, die haben uns mit rund 60 Leuten angefeuert.“