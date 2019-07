Fußball : Aufstieg auf den letzten Drücker

Rommerskirchen DJK Hoeningen sichert sich erst am letzten Spieltag den Aufstieg in die Kreisliga B.

In der ersten von drei Gruppen der Kreisliga C blieb das Rennen um den Aufstieg bis zuletzt spannend: Den Großteil der Saison stand Rosellen II an der Tabellenspitze, erst am 21. Spieltag kletterte die DJK noch nach oben. Dort blieben die Hoeninger dann auch bis zum Schluss und verteidigten Rang eins am letzten Spieltag im direkten Duell mit dem SVR.