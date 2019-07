Gerätturnen : Heiße Wettkämpfe in tropischer Hitze

Perfekte Haltung: Die erst neunjährige Josefine Gils (TG Neuss) startete beim 23. Stürmann-Pokal in der Stadionhalle außer Konkurrenz. Foto: Woi

Neuss Trotz einer Hallentemperatur von mehr als 35 Grad bot das 23. Gerätturnturnier der TG Neuss um den Stürmann-Pokal erstklassigen Sport.

In seinen vielen Jahren als Abteilungsleiter und Trainer in Diensten der TG Neuss hat Heinz Voglsamer eigentlich alles schon mal gesehen und erlebt, doch die 23. Auflage des Gerätturnturniers um den Stürmann-Pokal bescherte auch ihm eine bislang unbekannte Erfahrung. „Das war eine reine Hitzeschlacht“, stellte er geschafft, aber wie immer gut gelaunt fest. Dass die jungen Athletinnen ihr anstrengendes Programm trotzdem ungerührt durchzogen, nötigte ihm Respekt ab: „Alle haben durchgehalten, keine ist umgefallen – das sind halt Sportlerinnen!“

Sogar zu einem veritablen turnerischen Showdown kam es in der Leistungsklasse II: Elsa Blass (Burtscheider TV) und Victoria Hohendorf (TG Neuss) lieferten sich ein packendes Duell um den Sieg. Am Ende belegte die Neusserin, die vor allem an Boden und Barren brillierte, mit 49,30 Punkten Platz zwei, nur die Winzigkeit von 0,60 Zählern hinter ihrer großen Konkurrentin aus Aachen. Deren Vereinskollegin Liv Lichtschlag stieg als Dritte ebenfalls noch aufs Siegerpodest. Nach zwei weiteren Turnerinnen des BTV kam auf Rang sechs in Julia Corominas die zweite Neusserin, der nach starkem Wettkampf ein unfreiwilliger Abgang am Barren zum Verhängnis wurde.

Info Gerätturnen: Olympische Individualsportart Fakt I Auch der Hochleistungssport Kunstturnen wird inzwischen vom DTB offiziell als Gerätturnen bezeichnet. Im Leistungs- und Hochleistungssport gibt es Mannschaftsbewerbe, Einzelmehrkämpfe und Wettkämpfe an jedem Gerät. Fakt II Bei Olympischen Spielen sowie Welt- und Europameisterschaften werden in 14 Disziplinen Titel und Medaillen vergeben.

Spannend ging es auch in der quantitativ am stärksten besetzten Leistungsklasse III zu: An der Spitze holte sich Helen Just (TSV Viktoria Mülheim) den Sieg, 0,85 Punkte vor der großartigen Janina Stitz (TG Neuss). Ihre Klubkameradin Valeria Tolstych verfehlte das Treppchen trotz herausragender Kür am Balken als Vierte nur hauchdünn. Die aus der LK IV aufgerückten Neusserinnen Henriette Hassink, Valentina Steinborn und Felicitas Steudel sortierten sich mit den Plätzen sechs, acht und neun im Mittelfeld ein. In der Leistungsklasse I stellten die „Spatzen“ der SG Kaarst in Lisa Dobriakov als Vierte die beste Turnerin aus dem Rhein-Kreis, für die TG belegten die auf diesem Niveau noch unerfahrenen Jasmina Krieger und Alicia Krammer die Ränge sechs und sieben.

Mit dem Stürmann-Pokal, der seit der Premiere 1997 stets an eine Athletin der Leistungsklasse IV geht – dort messen sich die Jüngsten an den Geräten Sprung, Stufenbarren, Schwebebalken und Boden – ehrte Stifterin Elsbeth Stürmann diesmal Marlene Wendt vom TSV Viktoria Mülheim, der damit in der gleichzeitig aufgelegten Grand-Prix-Serie NRW wertvolles Terrain gegenüber den Partnervereinen TG Neuss und Burtscheider TV verteidigte. Die Turngemeinde punktete mit Janna Vallema (4.), Charlotte Klumpen (8.), Sophie Schreiner (9.), Lotta Pape (10.) und Hanna Durau (11.).

Am Tag zuvor war es bei ebenfalls tropischen Temperaturen in der Stadionhalle für zehn Mannschaften um Punkte im Meisterschaftskampf der Bezirksliga gegangen: Hinter Viktoria Mülheim freute sich die Zweitvertretung des Gastgebers mit Alicia Krammer, Jasmina Krieger und Melissa Harz über den zweiten Rang. Sehr einverstanden mit dem Auftritt ihrer von Zsuzsanna Olah trainierten Mädels Sophie Niemeyer, Hannah Küppers, Lisa Dobriakov, Anna Lena Wagener, Charlotte Roßmann und Helena Reize war auch Nora Ebel. Die Abteilungsleiterin der SG Kaarst resümierte nach Rang drei: „Dies war eine gelungene Fortsetzung des ersten Wettkampfs und lässt auf eine gute Endplatzierung für dieses Jahr hoffen – insgesamt ein gelungenes Wochenende für alle.“