Boxen : Alex Schiller ist trotz Finaleinzug ungehalten

Neuss Trotz deutlicher Dominanz gewinnt der Neusser nur mit 3:2.

(sit) Obwohl sich Alex Schiller vom Boxring Neuss im Halbfinale der NRW-Meisterschaft (Männer bis 75 Kilogramm) gegen den Kölner Lokalmatador Ülfet Karagünzel in bestechender Form präsentierte und alle drei Runden dominierte, sprang am Ende nur ein knapper 3:2-Sieg heraus. Das machte seinen Trainer Kai Burchardt zunächst sprachlos. Dann stellte er stinksauer fest: „Wie zwei Punktrichter sich gegen Alex entscheiden konnten, ist absolut nicht nachvollziehbar. Er kassierte während des gesamten Kampfes höchstens drei Treffer. So eine klare Sache ist mit 5:0-Punkten zu bewerten“. Am Samstag steigt in Gelsenkirchen das Finale. Dort trifft Schiller in Syzmon Starczewski ebenfalls auf einen Boxer aus Köln. Pech hatte sein Vereinskollege Alexander Müller in Düsseldorf. Er verlor bei den Schülern (34 kg) unglücklich mit 1:2-Richterstimmen gegen Emilio Sippel (WBC Duisburg).