Fußball : Gnadental und Jüchen dominieren

Rhein-Kreis Die beiden Spitzenteams der Fußball-Bezirksliga gewinnen die Rhein-Kreis-Duelle mit dem TSV Bayer Dormagen und dem BV Wevelinghoven jeweils deutlich.

TSV Bayer Dormagen – VfL Jüchen/Garzweiler 1:6 (0:2). Der Primus der Bezirksliga wird seiner Favoritenrolle erneut gerecht. Durch den deutlichen Sieg vergrößert der VfL den Vorsprung auf Verfolger Sparta Bilk auf sechs Zähler. Alen Muratovic besorgte bereits nach zehn Minuten die Gästeführung, Fatlum Ahmeti (29.) erhöhte vor der Pause per Elfmeter auf 2:0. Trotz des Anschlusstreffers von Marius Frassek ließ die Viktoria nichts anbrennen. Toptorjäger Ahmeti (53., 58.) vollendete seinen Dreierpack. Alen Muratovic (60.) und Nils Poll (85.) sorgten für das Endergebnis. „Die Mannschaft hat eine hervorragende Leistung abgeliefert, wir waren die gesamte Partie über das bessere Team“, lobte VfL-Coach Marcel Winkens.

SG Rommerskirchen/Gilbach – SC Unterbach 3:2 (0:0). Die SG feiert den ersten Heimsieg der Saison. Gegen den Tabellenletzten brauchte die Mannschaft von Nando Riccio jedoch lange, um ins Spiel zu finden. „Der Einsatz und die Moral haben gestimmt, aber fußballerisch haben wir einiges vermissen lassen“, kommentierte der Coach. Luca Knuth (68.) brachte die Hausherren in Front Nach dem Ausgleich durch Robin Herresbach (76.) war es wieder Luca Knuth, der die SG erneut in Führung schoss. Durch die Gelb-Rote Karte gegen „Rokis“ Lennart Friedrichs wurde die Partie nochmal spannend. Erst markierte Othmane El Atiki (88.) den erneuten Ausgleich, ehe Ermal Magkaj (90.) die dritte und entscheidende Führung für die Gastgeber erzielte.

VdS Nievenheim – TSV Eller 0:4 (0:3). Pierre-Isaac Mouaya (22.) traf zum 0:1. In der 29. Minute folgte die wohl spielentscheidende Szene: Nievenheims Tomoya Murata kassierte nach einem Foul im eigenen Strafraum die Rote-Karte, den darauffolgende Elfmeter verwandelte Nico Stracke. „Den Platzverweis hätte es in meinen Augen nicht zwingend geben müssen“, meinte VdS-Coach Daniel Köthe. Noch vor dem Pausenpfiff stellte Nisar El Fayyad (45., 55.) auf 3:0, nach dem Wiederanpfiff traf er erneut. „Wir sind gar nicht schlecht reingekommen. Am Ende ist es trotzdem eine verdiente Niederlage. Eller hat es einfach gut gemacht“, resümierte Köthe.