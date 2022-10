Hockey : Erster Heimsieg zum Abschluss

„Hallo Chef, alles in Ordnung.“ Auch als Vertreter von Matthias Gräber machte Co-Trainer Marcin Pobuta eine gute Figur. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Unter Co-Trainer Marcin Pobuta als Vertreter von Chefcoach Matthias Gräber schlägt der Hockey-Zweitligist aus Neuss den Marienburger SC mit 2:1.

Am nötigen Selbstbewusstsein mangelt es Marcin Pobuta keineswegs, doch der 47-Jährige ist mit seinem Job als Co-Trainer beim Hockey-Zweitligisten HTC SW Neuss vollauf zufrieden. Und darum ist der ehemalige Klassekeeper ganz froh, dass er mit der in wenigen Tagen erwarteten Rückkehr seines erkrankten „Chefs“ Matthias Gräber wieder in die zweite Reihe zurückkehren kann. „Der Unterschied war jetzt nicht so groß, ich hatte keinen Stress, noch mal muss ich das aber nicht haben“, sagte er.

Seine kurze Karriere in der Kommandozentrale schließt der oft so missmutig wirkende Pole nach dem 2:1-Erfolg (Halbzeit 1:1) der Schwarz-Weißen im letzten Hinrundenmatch über den Marienburger SC mit einer Siegbilanz von 100 Prozent ab. Dabei wähnte er sich zunächst im falschen Film. Obwohl er seine Jungs exakt auf dieses Szenario eingestimmt hatte, brachte Arne Schulte-Huermann die Gäste aus Köln nach nur 50 Sekunden in Führung. Das machte selbst Kapitän Jan Mausberg fassungslos: „Wir wussten tatsächlich genau, was kommt, haben es aber nicht verhindert.“

Info Schon Ende November geht‘s in der Halle weiter 26. November Start der Bundesliga-Hallenrunde: RW Köln - HTC SW Neuss; 27. November: HTC SW Neuss - DSD Düsseldorf 23. April Start der Rückrunde in 2. Liga Nord: HTC SW Neuss - Braunschweiger THC

Überhaupt fanden die Gastgeber nur schwer ins Spiel und hatten Glück, dass Caspar Berbuer den Ball bei der ersten Strafecke des MSC nur an den Pfosten setzte (5.). Und als der überspielt wirkende Vitali Shevchuk seinen Teamkollegen Matthis Schäfer zu Beginn des zweiten Viertels mit einem unabsichtlichen Wirkungstreffer am Hinterkopf blutend ins Krankenhaus schoss, schien der Nachmittag endgültig einen fatalen Verlauf zu nehmen. Weit gefehlt: Der Verlust ihres mit Krystian Sudol besten Torschützen (je vier Treffer) wirkte als Initialzündung. Neuss machte nun Druck – und wurde prompt belohnt: 43 Sekunden vor dem Ende der ersten Halbzeit glich der von Finn LangHeinrich per hartem Schlag in Position gebrachte Julian Dettmer im Stile eines Goalgetters aus.

Und die Neusser blieben dran. Die zweite Hälfte war erst 25 Sekunden alt, da nutzte Bartosz Zaworski gleich die erste von nur zwei Strafecken zum Führungstreffer. Wenn sein polnischer Landsmann Krystian Sudol alleine vor dem gegnerischen Kasten die Nerven behalten hätte, wäre noch im dritten Viertel die Entscheidung fällig gewesen. Doch er hämmerte die Kugel mit großer Wucht, aber wenig Präzision über den Kasten (38.) und ließ Marienburg damit im Spiel. Die Schützlinge des als Spieler und Damentrainer auch lange im Jahnstadion tätigen Simon Starck kamen noch mal. Gut für Neuss, dass im Gehäuse in Konstantin Hayner eine Fachkraft steht. Er entschärfte so manch kritische Situation, vor allem in der Schlussphase, in der die Gäste ihren Torhüter zugunsten eines weiteren Feldspielers opferten. „Da hatten wir aber auch ein bisschen Glück“, räumte Mausberg ein. „In anderen Spielen haben wir dann gerne die ein oder andere Ecke kassiert.“