Ringen : KSK lässt für Sieg die Drähte glühen

Punktete für den KSK in Essen: Julian Lejkin Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Ringer-Zweitligist KSK Konkordia Neuss eist für den Zweitliga-Kampf beim Schlusslicht TV Essen-Dellwig Radu Lefter von der WM los.

Von Dirk Sitterle

Die unbezahl(te)bare Arbeit von Fatih Cinar am im Vorfeld aufgrund der Personalprobleme keineswegs sicheren 21:10-Sieges beim Schlusslicht TV Essen-Dellwig begann für Fatih Cinar bereits am Freitagmorgen. Weil im freien Stil in der Gewichtsklasse bis 98 Kilogramm wegen der gescheiterten Verpflichtung des Weißrussen Adlan Tasuev akuter Bedarf bestand, nahm der Sportliche Leiter des Ringer-Zweitligsten KSK Konkordia Neuss nach der Kunde vom überraschend frühen Ausscheiden von Radu Lefter bei den U23-Weltmeisterschaften in Spanien über einen Dolmetscher Kontakt zum moldawischen Verband auf, um die Freigabe des 21-Jährigen zu erwirken. Der ungewöhnliche Plan ging auf, auch weil Lefter mitspielte. Sehr zur Freude Cinars, „denn normalerweise macht das keiner so kurz nach einer WM.“

Um 18 Uhr lag das Okay der Bosse vor, um 20 Uhr waren die Flugtickets gebucht. Am Samstagmorgen ging es für den Bronzemedaillengewinner bei den U23-Europameisteschaften in Bulgarien mit dem Taxi ins knapp 30 Kilometer entfernte Vigo und von da über Barcelona nach Düsseldorf, wo ihn Martin Moizek aus dem ehrenamtlichen Funktionsteam des KSK gegen 17 Uhr in Empfang nahm. Beide schafften es noch pünktlich zur Waage in in Altenessen, wo Lefter kurz darauf mit seinem 9:4-Sieg über den starken Türken Mahmut Özkaya zwei Punkte für seine Mannschaft holte,



Ganz wichtige Punkte! So spielte nämlich die Niederlage in der Gewichtklasse bis 57 Kilogramm (ließ Neuss unbesetzt) keine große Rolle. Denn weil neben Lefter auch Simone Piroddu (22:6-Sieg über Amir Adzhiev in 66 kg), Julian Lejkin (3:1 in 130 kg gegen Mojtaba Karimfar) und Calvin Stiller (7:0 gegen Alim Adzhiev in 61 kg) punkteten, lag der KSK schon zur Pause mit 9:4 vorne.

Im zweiten Abschnitt zogen nur noch Lom-Ali Eskijev im Freistil (75 kg), nach allerdings starker Leistung im Saisondebüt gegen den international hochdekorierten Türken Cavit Acar (6:12), und der für den angeschlagenen Aaron Bellscheidt eingesprungene Arslanbek Salimov (1:16 gegen Mehmet Mustafa Sahin) den Kürzeren. Kein Problem für die Gäste, die mit U20-Weltmeister Deni Nakaev (17:2 in 86 kg gegen Alexander Kuzemin), Magomedmurad Gadzhiev (18:2 in 80 kg gegen Alexander Storck) und Samuel Bellscheidt (75 kg), der seinen Frust vom verpatzten WM-Aufritt in Spanien mit einem technisch überlegenen Punktsieg über Dieter Tschierschke zu lindern wusste, Vollgas gaben. Danach resümierte Cinar ziemlich geschafft, aber glücklich: „Wir haben als Team alles richtig gemacht.“

57 kg (F): Matin Sakhi 4:0 (kampflos)

61 kg (GR): Alim Adzhiev - Calvin Stiller 0:2 (0:7)

66 kg (F): Amir Adzhiev - Simone Piroddu 0:4 (6:22)

71 kg (GR): Mehmet Mustafa Sahin - Arslanbek Salimov 4:0 (16:1)

75 kg (F): Cavit Acar - Lom-Ali Eskijev 2:0 (12:6)

75 kg (GR): Dieter Tschierschke - Samuel Bellscheidt 0:4 (0:15)

80 kg (F): Alexander Storck - Magomedmurad Gadzhiev 0:4 (2:18)

86 (GR): Alexander Kuzemin - Deni Nakaev 0:4 (2:17)

98 kg (F): Mahmut Özkaya - Radu Lefter 0:2 (4:9)

130 kg: Mojtaba Karimfar - Julian Lejkin 0:1 (1:3)

