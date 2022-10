Jugendhandbal-Bundesliga : TSV-Talente besiegen den Bergischen HC daheim klar

Dormagen Im Topspiel war der Dormagener Nachwuchs hellwach. Gegen den Lokalrivalen gab es in heimischer Halle am Ende einen deutlichen Erfolg.

Die A-Jugendhandaller des TSV Bayer Dormagen haben in der Westgruppe der Nachwuchs-Bundesliga einen wichtigen Sieg eingefahren. In heimischer Halle schlugen sie im Topspiel den bisherigen Tabellenzweiten Bergischer HC mit 40:34-Erfolg und stehen nun punktgleich mit Lemgo an der Tabellenspitze.

In der ersten Halbzeit legten die Dormagener den Grundstein zum Erfolg. „Das Team war echt gut vorbereitet und hat auch selbst Lösungen angewendet“, sagte TSV-Coach Martin Berger. Der TSV verschaffte sich mehrfach eine Fünf-Tore-Führung, beim Pausenpfiff hieß es 21:17 für die Gastgeber. Doch BHC-Coach Jens Sieberger hatte die Hoffnung auf etwas Zählbares noch nicht aufgegeben. Die offensivere Abwehrformation fing jetzt mehrfach Bälle ab, die dann auch verwandelt wurden. Zumeist von Joe Ballmann, der sage und schreibe 17 Treffer erzielte. Doch mit dem 30:30 in der 50. Minute endete auch der Lauf des BHC-Spielers, mit seinem siebten Siebenmeter scheiterte er am eingewechselten Schlussmann Linus Borreck. Spätestens als Borreck seinen zweiten Strafwurf gegen Malte Wolfram in der 57. Minute abwehrte, war die Partie beim Stande von 37:33 entschieden.