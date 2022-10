2. Handball-Bundesliga : Bayer Dormagen unterliegt starken Eisenachern

Rückraumspieler Mislav Grgic, hier beim Wurf, war mit fünf Toren Dormagens erfolgreichster Schütze im verlorenen Heimspiel gegen den ThSV Eisenach. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen Dormagens Zweitliga-Handballer zeigten auch gegen den Tabellenzweiten eine kämpferisch ansehnliche Vorstellung. Aber in der Summe waren es dann doch ein paar Defizite zu viel, um in heimischer Halle etwas Zählbares zu holen.

In den beiden Partien vor der Länderspielpause gegen Potsdam und Balingen hätte Handball-Zweitligist TSV Bayer Dormagen sehr gute Punkte holen können, vielleicht sogar müssen. Und auch am Samstagabend gegen den Tabellenzweiten ThSV Eisenach wäre im TSV-Bayer-Sportcenter etwas möglich gewesen. Doch immer wenn es so aussah, als könnten die Dormagener das Spiel drehen, machten sie entscheidenden Fehler oder die Eisenacher ließen mal kurz ihre Muskeln spielen. Und über die verfügen sie reichlich: Die Thüringen spielten am Höhenberg mit viel individueller Klasse, jeder Menge Selbstvertrauen und großer Konstanz auf, so dass sie letztlich als verdienter 27:24 (14:12)-Sieger von Feld gingen. So stark wie der ThSV hat sich in dieser Saison bislang noch keine Mannschaft gegen Dormagen präsentiert.

Positiv aus Sicht der Gastgeber: Obwohl sie die ganze Zeit einem Rückstand hinterherliefen, wahrten sie sich dank einer erneut ansehnlichen kämpferischen Vorstellung bis in die Schlussphase die Chance auf etwas Zählbares. „Wir haben schlecht angefangen, kämpfen uns dann zurück. So war eigentlich der Verlauf des ganzen Spiels, es waren immer Höhen und Tiefen dabei, Eisenach konnte immer wieder davonziehen, deswegen hat es am Ende auch nicht gereicht“, sagte TSV-Spielmacher Ian Hüter, der sich an seinem 25. Geburtstag sicher gerne zumindest mit einem Punkt beschenkt hätte. Dormagens Trainer Matthias Flohr war nach der Partie geknickt, weil „wir wieder nach einem aufreibenden Kampf verloren haben“. Ausschlaggebend waren aus seiner Sicht die schwachen Anfangsphasen in beiden Spielhälften mit zu vielen technischen Fehlern und Fehlwürfen, eine Phase im zweiten Durchgang, in der sich seine Spieler zu sehr von ihren Fehlern runterziehen ließen und teils zu große Lücken im Abwehrzentrum nach der Pause. „Alles zusammen war das dann zu viel.“ Unerwähnt ließ Flohr in seiner Aufzählung, dass einige seiner Spieler deutlich unter ihren Möglichkeiten blieben und die Vorteile der Gäste auf der Torwartposition, wo er in Abwesenheit des erkrankten Christian Simonsen nur schwer reagieren konnte. TSV-Keeper Martin Juzbasic hielt zwar nach zähem Start ins Spiel auch einige wichtige Bälle, doch seine sechs Paraden standen deutlich hinter den zwölf des Duos Erik Töpfer (3) und Johannes Jepsen (9) zurück.

Info Bayer Dormagen - ThSV Eisenach 24:27 (12:14) Dormagen: Juzbasic (6 Paraden); Reuland (2), Meuser (4), Karvatski (1), Zurga (1), Rehfus (2), I. Hüter (1), Reimer (4/1), Grgic (5), P. Hüter, Sterba, Seesing (3), Steinhaus (1) Eisenach: Töpfer (1.-24./3 Paraden) Jepsen (bei einem Siebenmeter. und ab 24./9 Paraden); Reichmuth (1), Hangstein (6/4), Walz (2), Grgic (2), Hideg (2), Tokic (5), Sousa, Donker (1), Schneibel (3), Snajder (3), Saul 2 Schiedsrichter: Hörath/Hofmann Zuschauer: 869 Zeitstrafen: 4:4 Minuten Siebenmeter: 1/2:4/4 (Reimer scheitert an Jepsen)