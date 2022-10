Fußball-Landesliga : Der SC Kapellen steckt jetzt ganz tief in der Krise

Kapellen Auch beim Tabellenschlusslicht VfR Krefeld-Fischeln kassierten die Kapellener eine Niederlage. Für den Vize-Meister der Vorsaison war es bereits die dritte in der Meisterschaft in Folge.

Nachdem 0:0 gegen Büderich und dem Sieg gegen Mennrath im heimischen Jupp-Breuer-Stadion schien der SC Kapellen als Vize-Meister der Vorsaison in der Fußball-Landesliga die Kurve bekommen zu haben. Doch drei Meisterschaftspartien später stecken die Kapellener ganz tief in einer Krise. Im Kellerduell beim bislang sieglosen VfR Krefeld-Fischeln verloren sie mit 0:3 (0:0) und kassierten damit bereits die dritte Niederlage in Folge. Als Konsequenz muss der SCK weiter auf einem Platz in der Abstiegszone verharren.

„Bei uns ist aktuell die Psyche das größte Problem. Als wir das erste Gegentor bekommen haben, kommt sofort Verunsicherung auf und es wird laut und hektisch“, sagte SCK-Coach Björn Feldberg mit Blick auf die entscheidende Phase des Spiels, in der die Gastgeber zwischen der 56. und 63. Minute durch Treffer von Jannick Geraets, Luca Sondermann und Maciej Herod 3:0 in Führung gingen. Davon ließen sie sich auch dadurch nicht abbringen, dass sich einer ihrer Mitspieler nach dem 2:0 mit einer Gelb-Roten Karte verabschieden musste. Begonnen hatte die Partie ausgeglichen, beiden Mannschaften war anzumerken gewesen, dass sie nicht gerade vor Selbstvertrauen strotzen. Die Fischelner hatten vor dem Spiel wegen des Fehlstarts mit nur einem Punkt aus sieben Spielen sogar den Trainer getauscht. Jugendcoach Ronny Kockel hatte für Kalli Himmelmann übernommen. „Das hatte damit aber nichts zu tun, eher damit, dass drei Spieler aus der Reserve zurückgekehrt sind“, meinte Feldberg, der sich auch in seiner Ankündigung bestätigt sah, dass Teams in einer so schweren Lage oft noch mehr Ungemach anziehen. So habe seine Mannschaft einen Handelfmeter in Hälfte eins nicht bekommen und er selbst habe die Gelb-Rote Karte für den Kommentar eines Zuschauers kassiert. Nächsten Sonntag geht’s daheim gegen Amern weiter.