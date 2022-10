Floorball : DJK Holzbüttgen richtet sich auf hitzige Partie ein

Kaarst Am Sonntag erwartet die DJK Holzbüttgen den ETV aus Hamburg. Damit kommt es in der Stadtparkhalle zur Wiederauflage der Play-off-Halbfinalserie.

(sit) „Piranhhas zu Gast beim Meister!“ So heißt es vor dem Spiel der Floorball-Bundesliga am Sonntagmittag (Anpfiff 13 Uhr) bei der DJK Holzbüttgen auf der Facebookseite des Eimsbütteler TV. Hört sich doch gut an. Dass die Hausherren die damit verbundene Favoriterolle zu schultern wissen, zeigt der bisherige Saisonverlauf: Nach sieben Spielen weist die Tabelle den amtierenden Champion mit der Optimalpunktzahl (21) als Spitzenreiter aus. Dass die Hamburger auf Platz fünf mit 13 Zählern dagegen einen eher durchwachsenen Start erwischten, ficht DJK-Verteidiger Linus Joest nicht an. Er richtet sich vor stimmungsvoller Kulisse in heimischer Stadtparkhalle an der Pestalozzistraße auf ein „spannendes und hochklassiges Duell“ ein. Ihm ist nämlich die Play-off-Serie im DM-Halbfinale der vergangenen Spielzeit noch präsent. Da setzte sich der spätere Meister an der Elbe erst in der Verlängerung mit 6:5 durch, unterlag daheim mit 5:9 und machte den Finaleinzug am Tag darauf in Kaarst mit einem 6:5-Sieg perfekt. „Die Piranhhas haben gezeigt, dass sie Topspiele für sich entscheiden können“, sagt Joest und hat dabei natürlich auch den berauschenden 7:4-Erfolg über Rekordmeister UHC Sparkasse Weißenfels Ende September im Sinn. Da setzten die Hansestäfter vor allem mit ihrer Konterstärke ein Ausrufezeichen. Und vor einer Woche legten sie im Nordderby gegen Schenefeld einen 9:2-Triumph auf die Platte.