Handball-Regionalliga : Neusser HV nun Tabellenletzter

NEUSS Der Handball-Regionalligist aus der Quirinusstadt verlor auch das Kellerduell daheim gegen Dinslaken. Doch für den Neusser Trainer gibt es auch gute Gründe, um positiv in die Zukunft zu blicken.

Nach der 28:33 (13:17)-Niederlage gegen den MTV Dinslaken ist der Handball-Regionalligist Neusser HV nun endgültig im Abstiegskampf angekommen. Die Gäste fuhren ihren ersten Saisonsieg ein und zogen damit in der Tabelle an den Gastgebern vorbei. „Natürlich ist jede Niederlage schmerzlich, aber gegen einen direkten Konkurrenten zu verlieren, ist doppelt bitter“, ärgerte sich der Neusser Trainer Josip Jurisic.

Es war ein ähnliches Bild wie fast bei allen Spielen in der laufenden Saison. Der NHV verschlief die Anfangsphase und lief fortan einem Rückstand hinterher. Es war gegen den MTV ja nicht so, als wären keine Möglichkeiten vorhanden gewesen, doch die die da waren, wurden zumeist kläglich vergeben. So verwunderlich es auch sein mag, der NHV hätte sich in der ersten Halbzeit durchaus einen komfortablen Vorsprung erarbeiten können. „Ich bleibe weiterhin optimistisch“, betont Jurisic. „Wir werden jetzt auf gar keinen Fall in Panik verfallen, sind jedoch alarmiert.“