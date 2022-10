Basketball : Ein lange so schöner Abend endet mit Tränen

Neuss Basketball-Zweitligist TG Neuss Tigers verliert gegen Spitzenreiter und seine überragende Spielmacherin Brooklynn McAlear-Fanus.

Die Spielanalyse hielt der selber von argen Rückenschmerzen gequälte Coach Rufin Kendall darum kurz. Sein im Sitzen gefälltes Fazit: „Mit zwölf Sekunden auf der Uhr Ballbesitz und mit einem Punkt verlieren ist schon bitter. Noch bitterer ist allerdings der Gedanke an die Verletzung und vor allem an die noch ausstehende Diagnose von Brooklynn.“ Und das ist passiert: Mit noch 3:35 Minuten auf der Spieluhr – kurz zuvor hatten die Tigers nach einem unsportlichen Foul von Lara Langermann eine kleine Serie von 6:0 Punkten zum 68:68-Ausgleich abgeschlossen –, knickte Brooklynn McAlear-Fanus bei einer Attacke auf den Korb so unglücklich um, dass sie mit einem lauten Schrei zu Boden ging und kurz darauf mit Tränen in den Augen zur Bank getragen werden musste. Und das nach ihrem bislang besten Spiel für die Neusserinnen mit 25 Punkten (2/5 Dreier) und zehn Rebounds. Dass ihre Teamkolleginnen dem Spitzenreiter trotz dieses Schocks die erste Saisonniederlage hätten zufügen können, ja sogar müssen, zeigt, welches Potenzial in der Mannschaft steckt. Die Chancen waren da: So im zweiten Viertel, in dem McAlear-Fanus ihr Team beim 26:16 (12.), 28:18 (13.) und 30:20 (13.) gleich dreimal mit zehn Punkten Differenz in Führung brachte. Auch zu Beginn des dritten Abschnitts schien nach ihrem Korb zum 38:31 (22.) der entscheidende Schlag möglich, ehe es, so Kendall, „falsche Entscheidungen“ in der Verteidigung den Gästen durch Dreier von Lisa Kullik (2) und Sarah Olson erlaubten, in Führung zu gehen (42:41/23.). Und als Ricarda Schott zum 54:46 (27.) traf, konterten die AstroLadies wiederum mit einem von der starken Leonie Bleker (12 Punkte/13 Rebounds/7 Assists) abgeschlossenen 8:0-Lauf. Eine weitere von Lara Langermann (21 Punkte, 8/10 Freiwürfe) und Kullik per Dreier sowie Bleker zusammengeschweißte Serie von 8:0 Punkten brachte Bochum bis zur 32. Minute sogar mit 62:55 nach vorne.