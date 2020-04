Interview mit Hockey-Trainer Matthias Gräber : „Ist fast wie im Film ‘Und täglich grüßt das Murmeltier’“

Neuss Die Corona-Krise lässt auch den NGZ-Sportler des Monats Januar nicht unbeeindruckt.

Endlich mal genug Muße für ausgiebige Spaziergänge mit Australian-Shepherd-Hündin Nola, viel Zeit, hartnäckig aufgeschobene Büroarbeit zu erledigen, doch Matthias Gräber war schon besser drauf. Der NGZ-Sportler des Monats Januar und Trainer des Hockey-Zweitligisten HTC SW Neuss will nur eins: endlich zurück auf den Platz.

Matthias Gräber Ich klopfe auf Holz, noch ist bei uns niemand in der Mannschaft vom Corona-Virus befallen.

Gräber Es ist wie im Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“, jeder Tag ist irgendwie gleich: Morgens löschst du die Termine in deinem Orga-Plan, checkst die Lauf-Apps und die Kraftpläne der Spieler, denkst dir kleine Tagesaufgaben für die Kinder aus – aber was halt fehlt, ist die kleine weiße Kugel auf dem grünen Kunstrasen.

Gräber Jeder hat einen individuellen Plan bekommen. Und im Moment sind die Jungs noch heiß, obwohl niemand weiß, wofür er eigentlich trainiert. Und das ist super schade, denn wir waren sehr gut drauf. Wir sind Anfang Februar in die Vorbereitung auf die Rückrunde eingestiegen, haben erstmal fünf Wochen Athletik gemacht. Die Jungs haben sich total gefreut, dass es danach auf den Platz ging und du hast gemerkt, da steckt richtig was drin. Leider war nach nur vier Einheiten am Schläger Schluss, ist der Klub geschlossen.