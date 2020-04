Fußball : Auch Simon Kuschel verlässt den SC Kapellen

Kapellen Der 26-Jährige wechselt zum Ligarivalen Teutonia St. Tönis.

(sit) Ganz gleich, ob mit Blick auf die Corona-Pandemie am Niederrhein in dieser Saison noch einmal der Ball rollt – am Freitag tauschen sich die Entscheidungsträger turnusmäßig per Telefonkonferenz aus –, beim Fußball-Landesligisten SC Kapellen steht ein gewaltiger personeller Umbruch an. Das hatte der Sportliche Leiter Jörg Ferber zu Beginn der Woche bestätigt. Allmählich gibt es dazu auch die passenden Namen: Nach Yannick Joosten (zurück zur Holzheimer SG) verlässt auch Simon Kuschel den SCK. Der 26-Jährige, der nach seinem Wechsel aus Fischeln wegen einer Verletzung am Sprunggelenk nur ein Spiel für Kapellen gemacht hatte, schließt sich Teutonia St. Tönis an.