Fitness : Björn Opgenoorth: „Sport hat positiven Effekt auf die Psyche“

Der Diplomsportwissenschaftler rät zum Sport an der frischen Luft – das macht in dieser angespannten Zeit auch den Kopf frei.

Opgenoorth Eine wichtige Möglichkeit ist der Sport an der frischen Luft. Geeignet dafür sind zügiges Gehen oder Walken, Joggen und Fahrradfahren, wobei das schnelle Gehen für alle, die nicht regelmäßig trainieren, besonders geeignet ist. Hier bekommt man den Kopf frei, man baut Stress ab und stärkt das Immunsystem. Eine weitere Möglichkeit ist das Sportprogramm für zu Hause. Sie können Ihre Herzfrequenz auch durch Treppensteigen oder Kniebeugen „auf Trab“ bringen. Wenn Ihnen Kniebeugen zu anstrengend sind – dies gilt vor allem für ältere Menschen –, dann nehmen Sie einen Stuhl und üben schnelles Aufstehen/Hinsetzen. Auch dadurch verbessert sich Ihre Fitness und Ausdauer sowie die Kraft in den Beine.

Fitness in der Corona-Krise in Düsseldorf : „Sport im Park“ im Livestream

Wie wichtig ist es gerade in dieser Zeit, in Bewegung zu bleiben?

Opgenoorth Sport hat, wie wir alle wissen, einen positiven Effekt auf das Bewegungssystem, das Herz-Kreislauf-System, die Psyche und auf das Immunsystem. Ich denke, dass gerade deswegen Bewegung und Ausgleich in der aktuellen Situation wichtiger denn je ist. Je schlechter man sich fühlt, desto mehr profitiert man von körperlicher Aktivität. Das gilt sowohl für die Stimmungslage als auch für das körperliche Befinden. Jedoch ist es wichtig, dass jeder seinen Sport wie gewohnt weiterbetreibt. Man sollte die Belastung nicht abrupt wechselt, da es durch einen plötzlichen Wechsel der Sportart schnell zu einer Überlastung an Sehnen, Gelenken, Muskeln und Bändern kommen kann. Von daher ist es am besten, genauso Sport zu machen – wenn das möglich ist – wie man es bisher gemacht hat. Ballsportler sind häufig in der Lage, ein geeignetes Konditionstraining als Alternative anzugehen.