Fußball : Wie die HSG-Kicker der Corona-Krise trotzen

Holzheim Weil alle Sportplätze gesperrt sind, trainiert der Fußball-Landesligist aus Holzheim seit gut 14 Tagen viermal in der Woche per Skype.

Da soll noch mal einer sagen, Fußballer hätten keine Fantasie. Lange vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie und der Schließung aller Sportanlagen im Rhein-Kreis hatte die Sportliche Leitung beim Landesligisten Holzheimer SG ihre Hausaufgaben gemacht. Vor knapp zwei Wochen war Premiere, leitete Chefcoach Hamid Derakhshan mit seinen Assistenten Stefan Schellenberg und Thomas Rodoniklis das Training per Skype, einer Videochat-App, über die bis zu 50 Personen an einem kostenlosen Gruppen-Videoanruf teilnehmen können – einfach per Smartphone, Tablet oder Computer.

Die Trainingseinheiten werden aufgezeichnet, so dass die Trainer die Performance aller Kicker im Auge behalten können. „Das machen wir jedoch nicht, um sie zu kontrollieren. Das ist gar nicht nötig, dafür sind wir Sportler genug, dafür haben alle viel zu großen Spaß an der Geschichte.“ Der Capitano bestätigt das, will als Vorbild vorne wegmarschieren. Denn etwas Vergleichbares hat er in seiner langen Karriere bei der HSG noch nie erlebt. Der 27-Jährige trägt seit mehr als zwei Jahrzehnten das Holzheimer Trikot, versuchte sich als Jugendlicher mal ganz kurz beim damals unter Trainer Michael Stork in der Niederrheinliga spielenden TSV Norf. „Aber nach einem Training habe ich in Holzheim meinen alten Trainer Ralf Karbowiak angerufen, um ihn unter Tränen zu fragen, ob ich nicht wieder zurückkommen dürfe“, verrät er schmunzelnd. „Ich brauche einfach das Umfeld hier. Wir sind offen für alles, deshalb fühlen sich neue Spieler auf Anhieb wohl bei uns.“ Und darum sind in Holzheim die ganz und gar nicht alltäglichen Ideen Derakhshans auch sofort auf fruchtbaren Boden gefallen.