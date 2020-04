Handball : TSV Bayer Dormagen erhält Lizenz für die nächste Saison

Rhein-Kreis DHB empfiehlt Landesverbänden, die Saison zu beenden.

(sit) Mitten in der Corona-Krise eine gute Nachricht für den TSV Bayer Dormagen: Der Handball-Zweitligist hat ohne Auflagen die Lizenz für die Saison 2020/2021 erhalten. Derweil hat das HBL-Präsidium die Aussetzung des Spielbetriebs bis zum 16. Mai verlängert. Außerdem: An die Landesverbände ergeht die Empfehlung, den Spielbetrieb in den Klassen unterhalb der 3. Liga zu beenden.