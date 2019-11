Skaterhockey : Der Druck liegt bei den Gastgebern

Kaarst Crash Eagles Kaarst gehen recht gelassen ins zweite Halbfinalspiel um die Deutsche Skaterhockey-Meisterschaft am Samstag in Köln.

In der neuen Skaterhockey-SaisonSaison sind die Crash Eagles Kaarst mit zwei Teams in 1. und 2. Bundesliga vertreten, während die Uedesheim Chiefs auch aus der 2. Liga verschwunden sind. Einziger Erstliga-Neuling sind die Red Devils Berlin, die anderen Play-off-Halbfinaslisten TGW Kassel Wizzards, IHC Atting und der HC Mendingen verzichteten auf ihr Aufstiegsrecht 1. Liga Crash Eagles Kaarst, SHC Rockets Essen, Crefelder SC, HC Köln-West, TV Augsburg, Duisburg Ducks, Samurai Iserlohn, Bissendorfer Panther, Commanders Velbert, Red Devils Berlin (Aufsteiger)

Allerdings ist er nicht so vermessen, deshalb den erneuten Einzug ins Finale – es wäre der vierte in Folge – als eine Art Selbstläufer anzusehen. „Das Spiel wird ungleich schwerer als das erste“, ist der Trainer überzeugt. Denn erstens haben die „Rheinos“ in ihrer engen Halle Heimrecht – und das in der Bundesliga-Vorrunde auch zu einem 6:5-Sieg über die Eagles genutzt. Und zweitens weiß Otten noch nicht genau, welche Spieler ihm am Samstag zur Neuauflage des letztjährigen DM-Finales tatsächlich zur Verfügung stehen: „Da bereits um 16 Uhr gespielt wird, sind bei dem einen oder anderen noch berufliche Verpflichtungen zu klären.“ Dennoch ist der Eagles-Chef guter Dinge: „Wir haben Matchball, den wollen wir nutzen und bereits am Samstag den Finaleinzug klar machen.“ Seinen Optimismus gewinnt er aus der „ausgeglichenen Zusammensetzung“ seines Kaders und dem daraus resultierenden „guten Teamgeist: Wir hatten im Hinspiel acht verschiedene Torschützen bei zwölf Treffern, das sagt doch alles.“