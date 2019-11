Ringen : Neusser Ausnahme-Ringer bleiben weiter wachsam

Neuss Wer so überlegen durch die Reihen der Gegner pflügt wie die Ringer des KSK Konkordia Neuss, dem dürfte es nicht leicht fallen, ständig die Konzentration aufrecht zu erhalten.

Gegen den AC Mülheim, der sich am Samstag zum zweiten Kampftag der Platzierungsrunde in der Halle an der Frankenstraße vorstellt, ist der Tabellenführer auf jeden Fall auf der Hut, „denn die Kölner darf man nicht unterschätzen,“ weiß Ehrenvorsitzender Hermann J. Kahlenberg trotz der klaren Neusser Siege in der Oberliga-Vorrunde. Aus diesem Grund kehren auch die zuletzt pausierenden Ilja Chupanov und Samuel Bellscheidt in den Kader der Trainer Oleg Dubov und Erich Marjalke zurück.