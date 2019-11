Gegen den Mitabsteiger sehen sich die Vikings als Außenseiter

Drittliga-Tabellenführer Wilhelmshavener HV kommt am Samstag

Sie sind zusammen aus der Zweiten Bundesliga abgestiegen, doch seither gingen die Wege der beiden Vereine weit auseinander: Am Samstagabend (19:30 Uhr) empfangen die Handballer der Rhein Vikings den Wilhelmshavener HV in der Neusser Hammfeldhalle. Während sich die Vikings nach dem Neuanfang in der 3. Liga Nord-West mittlerweile eingelebt haben und im sicheren Mittelfeld der Tabelle stehen, ziehen die Gäste aus Norddeutschland an der Tabellenspitze einsam ihre Kreise.