Skaterhockey : Crash Eagles haben das Halbfinale fest im Visier

Georg Otten ist kein Mensch der lauten Sprüche. Wenn der Vorsitzende und Trainer des Deutschen Skaterhockey-Meisters sagt: „Wir sind guter Dinge, dass wir das Halbfinale schon am Sonntag klar machen können,“ dann sollte sich der Gegner warm anziehen.

Der Gegner heißt in diesem Fall Bissendorfer Panther und er erwartet an diesem Sonntag um 15 Uhr die Crash Eagles Kaarst zum Viertelfinal-Rückspiel um die Deutsche Skaterhockey-Meisterschaft in der Wedemark-Halle in Wedemark-Mellendorf. Dort haben die Kaarster im Frühjahr eine ihrer nur vier Niederlagen in der Bundesliga-Vorrunde kassiert. „Da waren wir auch nicht in Bestbesetzung,“ sagt Georg Otten. Was er nicht sagt: Bei der 8:9-Niederlage nach Penaltyschießen saß er noch nicht wieder auf der Bank, kehrte erst nach dieser Partie (und der zweiten Niederlage in Folge) dorthin zurück.