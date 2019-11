Eishockey : Internationale Premiere in der Eissporthalle

Neuss Eine willkommene Abwechslung. Noch bevor das neue Eishockey-Gebilde auf Hochtouren kommt, steht schon jetzt fest: Der Inter-Regio-Cup stellt eine Bereicherung dar – nicht nur für die auf sieben Vereine geschrumpfte Regionalliga West.

Es ist das erste internationale Punktspiel des NEV vor heimischer Kulisse innerhalb seiner 24-jährigen Geschichte. Publikumswirksam wurde der Spielbeginn auf 19 Uhr vorverlegt, und mit einer Familienkarte können zwei Erwachsene und zwei Kinder für zehn Euro das Highlight miterleben. Die Belgier stellen das überragende Team des Nachbarlandes. Meister und Pokalsieger in den letzten vier Jahren. Obwohl Eishockey in Belgien nicht eine so bedeutende Rolle spielt wie in Deutschland, haben zahlreiche ausländische Cracks – vor allem Kanadier – das Niveau erheblich angehoben. In Herentals ist das nicht anders. Dort spielen drei Kanadier und zwei weitere eingebürgerte Kanadier. Sie prägen das Bild und die Spielweise der Mannschaft. Bislang haben beide Mannschaften im IR-Pokal noch keine Bäume ausgerissen und jeweils ein Spiel mit einer Niederlage auf dem Konto.