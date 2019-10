Karrierechancen im Rhein-Kreis Neuss : Pioniere im neuen Ausbildungsberuf

Rhein-Kreis Nils Goertz und Ismael Angel Guendel Bueno haben bei 3M eine Ausbildung zum „Kaufmann im e-Commerce“ begonnen. Den Ausbildungsberuf gibt es erst seit einem Jahr. Er ist vielen jungen Menschen noch gar nicht bekannt.

Manchmal, da müssen Nils Goertz (19) und Ismael Angel Guendel Bueno (19) auch im Freundeskreis noch erklären, was sie da eigentlich genau machen. „Kaufmann im e-Commerce“ nennt sich der Ausbildungsberuf, für den die beiden sich entschieden haben. Zum 1. September hat das Duo seine Ausbildung in der DACH-Zentrale (Deutschland, Österreich, Schweiz) des US-amerikanischen Multitechnologiekonzerns 3M in Neuss begonnen. Damit sind die beiden, die ihr Abitur am Wirtschaftsgymnasium des BBZ Weingartstraße in Neuss gemacht haben, gewissermaßen Pioniere. Sie erschließen das, was Angela Merkel mal etwas unbeholfen „Neuland“ nannte, das aber längst ein Terrain ist, das kartiert und genutzt werden will.

Den Bedarf haben viele Unternehmen längst festgestellt. Bei 3M sind Nils Goertz und Ismael Angel Guendel Bueno die beiden ersten Auszubildenden zum „Kaufmann im e-Commerce“ überhaupt. Jährlich schaut der Konzern, in welchen Bereichen er Fachkräfte benötigt. Diana Klömpken, Leiterin Ausbildung und Studierende bei 3M, spricht von „bedarfsorientierter Ausbildung“. Der „Kaufmann im e-Commerce“ sei ein Beruf mit großer Perspektive. „Er bringt alles mit, was wir brauchen“, sagt Klömpken. „Wo der klassische Industriekaufmann eher eine Art Allrounder ist, beinhaltet die Ausbildung zum Kaufmann im e-Commerce eine für uns wichtige Spezialisierung.“ Seit ihrem Ausbildungsstart haben Nils Goertz und Ismael Angel Guendel Bueno bereits Daten und Internetauftritte analysiert, sie arbeiten an der Optimierung, insbesondere was die digitale Interaktion mit Kunden anbelangt. In Kürze steht zudem ein Azubi-Projekt an, auf das sich beide immens freuen: die Arbeit an einem Virtual-Reality-Film mit einer 360-Grad-Kamera. Auch da schlummert schließlich Potenzial. Das erste Meeting zum Projekt steht kurz bevor, dann geht es ans Konzept. „So etwas in der Ausbildung machen zu können, ist natürlich super“, sagt Guendel Bueno.