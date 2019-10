Commerzbank Neuss : Studie: Frauen streben nach finanzieller Unabhängigkeit

Neuss Finanziell unabhängig zu sein, ist für die Mehrheit der Frauen in der Region Neuss eines der wichtigsten Ziele im Leben. Das belegt eine Studie im Auftrag der Commerzbank.

72 Prozent der Frauen zwischen 18 und 64 Jahren geben an, dass dies für sie „äußerst“ oder „sehr“ wichtig sei. Dennoch sagen nur 31 Prozent von ihnen, ein großes Interesse an den Themen Finanzen und Geldanlage zu haben. Nur 23 Prozent schätzen sich als kompetent auf diesem Gebiet ein. Dies geht aus einer Umfrage hervor, die das Meinungsforschungsinstitut YouGov im Auftrag der Commerzbank durchgeführt hat. Befragt wurden bundesweit über 1600 Frauen im Alter zwischen 18 und 64 Jahren, davon 105 in Nordrhein-Westfalen (34 aus der Neuss-Düsseldorfer Region).