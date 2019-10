Initiative im Rhein-Kreis Neuss : Unternehmen planen Besuche in Schulen

Rhein-Kreis Die Initiative „Wirtschaft pro Schule“ stärkt ihre Anstrengungen, junge Menschen erfolgreich auf dem Weg ins Berufsleben zu begleiten. Das wurde kurz vor den Herbstferien bei der sogenannten Verteilerkonferenz auf Gut Gnadental in Neuss verabredet.

Um den Austausch zu fördern, planen die an der Initiative beteiligten Schulen halbjahresweise Besuche von Unternehmen in den Stundenplan der Klassen beziehungsweise Kurse ein. Diese Besuche dauern in der Regel eine Doppelstunde. Dabei erhalten die Jugendlichen Informationen über unterschiedliche Berufsbilder und Tätigkeitsbereiche, Ausbildungsmöglichkeiten, Zugangsvoraussetzungen und Bewerbungsverfahren. Gleichzeitig knüpfen die Unternehmen erste Kontakte zu potenziellen Auszubildenden. Schulen und Unternehmen können sich per E-Mail an kommunale.koordinierung@rhein-kreis-neuss.de melden.