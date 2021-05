Ausbildung im Kreis Kleve : Unternehmen bieten weniger Ausbildungsstellen

Kreis Kleve Ende April suchten noch 648 Jugendliche im Kreis Kleve eine Ausbildungsstelle. Im Gegenzug waren bei der Agentur für Arbeit Wesel für den Kreis Kleve noch 762 unbesetzte Ausbildungsstellen gemeldet, 8,5 Prozent weniger als im Vorjahr.

„Die zweite Halbzeit auf dem Ausbildungsmarkt läuft seit Anfang April. Jetzt ist die Zeit, um aktiv zu werden und sich bei den Unternehmen zu bewerben. Keinesfalls sollten junge Menschen ihren Ausbildungswunsch frühzeitig aufgeben, denn der Ausbildungsmarkt bietet auch in der Pandemie Chancen! Die Zahl der angebotenen Ausbildungsstellen in der Region ist annähernd stabil. Das zeigt, dass den Arbeitgebern die Ausbildung der nächsten Generation von Fachkräften wichtig ist, zumal in den nächsten Jahren zahlreiche Beschäftigte in den Ruhestand wechseln. Ausbildung gewährleistet unter anderem den Wissenstransfer. Wenn Jugendliche unsicher sind, weil Praktika nur eingeschränkt möglich sind und Vorstellungsgespräche teilweise online stattfinden, hilft unsere Berufsberatung weiter“, betont Barbara Ossyra, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Wesel.