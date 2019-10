Fußball : SC Kapellen empfängt im Niederrheinpokal 1. FC Kleve

Kapellen Auch eine Chance zur Wiedergutmachung für die Pleite in der Liga

(fes) Der SC Kapellen hat schon am Mittwochabend (20 Uhr) die Chance, die Schmach von Fischeln wieder aus den Köpfen zu bekommen. Im Achtelfinale des Niederrheinpokals treffen die Erft-Kicker auf den Oberligisten 1. FC Kleve. „Möglich ist da alles. Wir müssen jetzt erstmal beim Training die Niederlage gegen Fischeln analysieren und abhaken“, sagt der Sportliche Leiter Jörg Ferber. Schon in der zweiten Runde warf Kapellen in Schwarz-Weiß Essen einen Oberligisten aus dem Wettbewerb. Deshalb ist Ferber optimisitsch gestimmt. „Wenn wir einen guten Tag erwischen, ist da alles möglich. Wir werden eine ganz andere Einstellung an den Tag legen und ein anderes Gesicht zeigen“, verspricht er. Der 1. FC Kleve liegt in der Oberliga auf Platz 13. Nach ganz schwachem Start drehten die Jungs von der holländischen Grenze zuletzt richtig auf. Von den vergangenen fünf Spielen konnte Kleve immerhin vier gewinnen.