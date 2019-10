Jugendhandball : Dormagen siegt deutlich in Münster

Dormagen In der A-Junioren-Bundesliga feiern TSV-Handballer beeindruckenden 41:29-Erfolg.

Die Gastgeber aus dem hessischen Kelkheim hatten mit drei Siegen in Folge auf sich aufmerksam gemacht, doch der TSV Bayer war scheinbar einfach eine Nummer zu groß. Nach ausgeglichenem Beginn zog Dormagen vor 400 Zuschauern mit einem 5:0-Lauf davon und erarbeitete sich bis zur Pause einen Acht-Tore-Vorsprung. „Wir wussten aber, dass wir nicht nachlassen dürfen und auf dem Niveau der ersten Hälfte weiterspielen mussten“, sagte Trainer Jamal Naji. Dormagen ließ auch in Hälfte zwei nichts mehr anbrennen und bejubelte am Ende einen starken 41:29-Erfolg. „Wir haben hervorragend verteidigt, ein gutes Umschaltspiel und eine gelungene Kreisläuferkooperation gezeigt“, lobte der Coach und sagte: Das war eine reife Leistung. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass wir zu diesem Zeitpunkt schon so weit sind.“ Die „Wiesel“ präsentierten sich in körperlich hervorragender Verfassung und hielten mit der Mentalität der Gastgeber voll mit. Für Dormagen trafen: Carlos Marquis (8 Tore), Tim Mast (5), Christian Wilhelm (5), Fynn Johannmeyer (4), Max Hinrichs (4), Lukas Bark (3), Marcus Neven (3), Aron Seesing (3), David Jursic (2), Lennart Leitz (2), Matthis Blum (1), Yannick Wolters (1).