Eishockey : Für NEV ist mehr möglich als der eine Punkt

Neuss Eishockey-Regionalligist aus Neuss führt in Ratingen mit 5:3 – und verliert in der Verlängerung mit 5:6.

Es hätten jedoch auch drei sein können, vielleicht sogar sein müssen. Denn gegen die ersatzgeschwächt angetretenen Schützlinge des auch lange in Neuss tätigen Trainers Andrej Fuchs war das Schlusslicht mit einer 5:3-Führung ins letzte Drittel gegangen. In einer unruhigen Partie – sechs Tore entsprangen Strafzeiten – gingen die Aliens durch einen Treffer von Ben Busch früh mit 1:0 (3.) in Führung. Danach übernahmen jedoch für lange Zeit die Neusser das Kommando: Tore von David Bineschpayouh (5.) und Christopher Krug (19.) brachten sie nach vorne. Ratingen konnte nur hinterherhecheln, glich durch Christoph Köster (2:2/21.) aus und stellte später mit einem Treffer von Alex Brinkmann (34.) den 3:4-Anschluss her. Der NEV blieb indes stabil, führte nach Toren von Nikolai Varianov (3:2/22.), Mika Horrix (4:2/23.) und noch mal David Bineschpayouh einigermaßen komfortabel mit 5:3 (40.) – und brachte sich dann selbst aus dem Tritt: Im Schlussdrittel waren drei Minuten gespielt, da handelte sich Timon Busse für einen Check gegen den Kopf von Dennis Fischbuch nicht nur eine Match-, sondern auch eine fünfminütige Zeitstrafe ein. In Überzahl markierte Dominik Scharfenort das 4:5 (47.), Dmitrii Metelkov schickte die Partie mit seinem Überzahl-Tor in der 55. Minute in die maximal zehnminütige Verlängerung. Dabei stehen für jede Mannschaft nur drei Feldspieler auf dem Eis.