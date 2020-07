Neuss Düsseldorfer Häfen : Peter Jacobs ist jetzt Prokurist bei der RheinCargo

Neuss/Köln Der Logistik-Dienstleister RheinCargo hat Peter Jacobs, der seit Ende Oktober 2019 den Unternehmensbereich „Werks- und Industriebahnen“ leitet, Prokura erteilt.

So führt die RheinCargo unter anderem Rangierdienste und Infrastrukturbetrieb für die Kokerei Prosper des Stahl-Weltmarktführers ArcelorMittal in Bottrop durch und übernimmt den Rangier- und Verladebetrieb für die Shell-Tanklager in Ludwigshafen und Flörsheim.